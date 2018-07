Festarilippujen myynti aikaistuu ja suosituimmat myydään loppuun yhä aiemmin

Kesän musiikkifestivaalien lipunmyynti alkaa aina vain aikaisemmin, festivaalijärjestäjät kertovat. Samalla lippujen menekki ja loppuunmyynnit siirtyvät aiempaa varhaisempiin ajankohtiin.

Esimerkiksi tänä viikonloppuna järjestettävän Oulun Qstockin lauantailiput myytiin ennätysajassa loppuun jo kesäkuussa, kertoo festivaalin johtaja Mikko Forstén. Perjantailiput loppuivat noin viikko sitten, ja kahden päivän liput tämän viikon tiistaina. Todennäköinen syykin lauantain kovaan suosioon on selvillä.

– Ohjelmapuolella voimakas tekijä on varmaankin ollut tuo Cheekin viimeinen keikka täällä pohjoisessa, mikä on aiheuttanut noin kovan ryntäyksen, Forstén sanoo.

– Joka vuosi lauantai on päiväkohtaisista lipuista muutenkin se, joka myydään nopeimmin loppuun. Monille lauantai on se päivä, jolloin lähdetään juhlimaan, kun varsinkaan varttuneemmalla iällä kahden päivän juhliminen ei enää niin onnistu.

Tampereen Blockfestin liput myytiin myös loppuun yli kuukautta ennen elokuista tapahtumaa.

– Ei-oota on myyty jo kolme viikkoa, ja taas tulee uusi kävijäennätys. Ei voi valittaa, liput ovat menneet ennätysnopeasti, kertoo vastaava tuottaja Kalle Kallonen.

Kallonen arvioi, että kohdilleen osunut esiintyjäkattaus ja vakiokävijät selittävät osan ihmisten innosta. Enemmän saattaa silti vaikuttaa pelko lippujen loppumisesta kesken.

– Jos festivaali myydään loppuun joka vuosi jo ennakkoon ja ohjelma on ollut hyvää, ihmiset ostavat seuraavan vuoden liput aiemmin, etteivät jää ilman. Festivaalien lipunmyynnit aloitetaan muutenkin aiemmin kuin ennen: lähes jokainen aloittaa myynnit ennen joulua, kun aiemmin ne aloitettiin vasta keväällä, Kallonen sanoo.

Sekä Qstock että Blockfest järjestetään kaupunkikeskustojen kupeissa, joihin ei voi ottaa määräänsä enempää kävijöitä.

Halvat ennakkoliput ovat etu myös järjestäjille

Ennakkolippujen alennukset ovat toinen seikka, joka aikaistaa lippukauppaa. Hyvin monilla festivaaleilla liput ovat sitä halvempia, mitä aiemmin ne ostaa.

– Valtaosa ihmisistä ostaa lipun ennakkoon, ja syksyllä sen ostamalla voi säästää useita kymmeniä euroja. Haluamme palkita henkilöitä, jotka ostavat lipun syksystä, keväästä tai alkukesästä, kertoo helsinkiläisen Weekend Festivalin tiedottaja Tomi Lindblom.

Ovelta tapahtumaan ostetaan lippuja Lindblomin mukaan enää hyvin vähän. Useina vuosina lippuja on ollut enää tarjolla vain aivan tapahtuman alkuhetkillä.

– Siinä on myös sellaista huuman luomista, että jos haluaa varmasti päästä tapahtumaan, kannattaa ostaa liput ajoissa. Pari päivää ennen festaria erilaisilla palstoilla näkee, kuinka ihmiset etsivät lippuja ostettavaksi, koska ovat havahtuneet vähän liian myöhään, Lindblom sanoo.

Tapahtumien järjestäjille lipunmyynnin aikaistumisesta on silkkaa iloa.

– On meille turvallista, että tiedämme varhain, millainen määrä rahaa on varmasti tulossa kassaan. Moni ei välttämättä ymmärrä, että artistien etumaksuja, tapahtumapaikan vuokraa, rakennuskuluja ja kaikenlaista muuta on maksettu ennen kuin tapahtuma on edes alkanut.

STT

