Finanssivalvonta määräsi Afarakin suuromistajan maksamaan 50 miljoonan uhkasakon

Finanssivalvonta on tuominnut erikoismetalliyhtiö Afarak Groupin suuromistajan Danko Koncarin maksamaan helmikuussa asetetun uhkasakon lisäerineen. Uhkasakon peruserä on 40 miljoonaa euroa ja tuomitsemisen jälkeen kertynyt lisäerä 10 miljoonaa.

Uhkasakko tulee maksettavaksi, koska Koncar ei ole Finanssivalvonnan päätöksestä huolimatta tehnyt julkista ostotarjousta Afarakin osakkeista viimeistään 18. toukokuuta. Päätös uhkasakoista ei ole vielä lainvoimainen, sillä Koncar on valittanut siitä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Finanssivalvonta linjasi helmikuussa, että Afarakin osakkeista pitäisi tarjota vähintään 2,50 euroa kappale, koska se on korkein hinta mitä osakkeesta on maksettu. Nyt kauppaa käydään Helsingin pörssissä noin euron kurssiin.

Fiva toteaa, että uhkasakkoa asetettaessa on otettu huomioon se, että Koncar on laiminlyönyt yhtä keskeisimmistä vähemmistöosakkeenomistajia suojaavista säännöksistä, mikä on omiaan heikentämään arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

Koncar kiistelee Finanssivalvonnan kanssa muun muassa valvontakirjeestä, jota ei ole toimitettu hänelle hänen äidinkielellään. Koncar toteaa, ettei hän ymmärrä suomen kieltä lainkaan ja englantia vain heikosti. Koncar katsoo, että hänellä on oikeus saada itseään koskevat tiedoksiannot omalla äidinkielellään eli kroatiaksi. Finanssivalvonta arvioi, että Koncar osaa englantia niin hyvin, ettei kroatiankielinen versio ole tarpeen.

Fiva epäilee omistusten piilottelua

Koncar kiistää Finanssivalvonnan näkemyksen, että hänellä olisi sellainen määräysvalta Afarakissa, joka edellyttäisi ostotarjouksen tekemistä. Finanssivalvonta torjuu selitykset ja katsoo, että Koncar on piilotellut määräysvaltaansa. Fivan mukaan Koncar käyttää määräävää valtaa yhtiössä yhdessä puolisonsa Jelena Manojlovicin ja määräysvaltayhtiöidensä Hinon ja Finalinen kanssa. Koncar toimi aiemmin Afarakin toimitusjohtajana.

Afarak korostaa, ettei yhtiö ole kiistan osapuoli, eikä siten kommentoi Fivan päätöstä. Yhtiön hallitus keskeytti huhtikuussa suunnitelmansa vetäytyä Helsingin pörssistä ja lunastaa osakkeet pois. Tarjottu hinta oli tuolloin hiukan yli euron.

