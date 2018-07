Game of Thrones kahmi jälleen yli 20 Emmy-ehdokkuutta

Fantasiadraama Game of Thrones on kahmaissut eniten Emmy-ehdokkuuksia. Sarja on tällä kertaa ehdolla 22 kategoriassa.

Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia keräsivät science fiction -sarja Westworld ja Yhdysvaltain politiikalle irvaileva Saturday Night Live, jotka molemmat nappasivat 21 ehdokkuutta.

Huippusuosittu Game of Thrones hallitsi viimeksi Yhdysvaltojen merkittävintä TV-alan kilpailua vuonna 2016, jolloin sarja oli ehdolla peräti 23 kategoriassa.

Emmy-gaala järjestetään syyskuussa Los Angelesissa.

STT

