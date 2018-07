Hallituksen työllisyystavoite on jo hyvin lähellä – työllisyysasteen trendi kesäkuussa 71,8 prosenttia

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työllisyystavoite alkaa olla hyvin lähellä. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli kesäkuussa 71,8 prosenttia, kun hallituksen asettama tavoite on 72 prosenttia.

Ilman kausivaihtelua laskettu työllisyysaste oli 75,5 prosenttia, kun viime vuoden kesäkuun vastaava lukema oli 72,5 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys koheni edelleen kesäkuussa. Työttömiä oli kesäkuussa 192 000, mikä on 57 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia.

Työllisiä oli kesäkuussa 99 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä puolestaan laski 33 000:lla.

Tänään julkaisi oman työllisyyskatsauksensa myös työ- ja elinkeinoministeriö. Senkin mukaan työttömyys on laskenut.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 272 700 työtöntä työnhakijaa, mikä on 47 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ministeriön luvut eroavat Tilastokeskuksen luvuista, koska Tilastokeskuksen määritelmä työttömyydelle on tiukempi.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli työllisyyskatsauksen mukaan 77 100, mikä on 28 800 vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Nousukausi täyttää tavoitteen etuajassa

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus piti työllisyyslukuja loistouutisina ja totesi hallituksen olevan hiuskarvan päässä työllisyystavoitteestaan.

– Hallituksen itselleen asettama tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta toteutuu etuajassa. Tavoite 110 000 uudesta työpaikasta täyttyi vuoden etuajassa. Tärkein syy työllisyyden kasvulle löytyy luonnollisesti talouskehityksestä: talouskasvu on yllättänyt positiivisesti maailmalla, euroalueella ja Suomessa, Brotherus sanoi tiedotteessa.

Brotheruksen mukaan aktiivimalli tai valetyölliset parantavat työllisyyslukuja vain aavistuksen.

– Suurin osa työmarkkinoiden toipumisesta tulee pysyvistä täysiaikaisista työsuhteista.

Brotherus muistuttaa kuitenkin, että työmarkkinat pysyvät seuraavankin hallituksen asialistalla. Työvoimapula uhkaa jo hidastaa kasvua monilla aloilla, joten nykyinen kolmen prosentin talouskasvu ei jatku pitkään ilman uudistuksia.

STT