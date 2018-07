Hämähäkkimiehen luoja Stephen Ditko kuoli 90-vuotiaana

Sarjakuvasankari Hämähäkkimiehen luojana tunnettu sarjakuvapiirtäjä Stephen Ditko on kuollut. 90-vuotias Ditko löydettiin kuolleena kotoaan New Yorkissa kesäkuun lopulla, mutta asia tuli julki vasta tänään.

Ditko loi Hämähäkkimiehen yhdessä käsikirjoittaja Stan Leen kanssa 1960-luvun alussa. Marvel-yhtiön sarjakuvahahmon ikoninen, sinipunainen asu oli Ditkon ideoima.

Erakoksi luonnehdittu Ditko jätti Marvelin 1960-luvun puolivälissä riitaannuttuaan Leen kanssa. Piirtäjä kuitenkin palasi yhtiön leipiin 1970-luvun lopulla.

– Usein kopioitu, mutta kaikkia kopioijiaan parempi, luonnehti kirjailija Neil Gaiman Ditkoa.

Hämähäkkimies on sittemmin nähty käyttämässä seittisinkojaan myös Hollywoodin suurelokuvissa.

STT

