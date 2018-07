Hamasin mukaan Gazan alueelle on solmittu tulitauko

Palestiinalaisalueilla Gazassa on saatu aikaiseksi tulitauko, Hamas-järjestö kertoo. Tulitauko solmittiin Israelin ja Hamasin välillä jo toista kertaa viikon aikana.

Hamasin tiedottaja Fawzi Barhoumin mukaan osapuolet ovat päässeet sopimukseen siitä, että ”miehittäjän ja palestiinalaisosapuolten välinen tilanne rauhoitetaan”. Barhoumin mukaan sopimus saavutettiin Egyptin ja YK:n tuella.

Israelin ja Hamasin tulehtuneen tilanteen on pelätty kärjistyvän uudeksi sodaksi Gazassa. Perjantaina Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman varoitti Hamasia kovista otteista, jos liike ampuu vielä lisää raketteja Gazan kaistaleelta. Perjantaina raketti-iskuissa ja yhteenotoissa sai surmansa kolme Hamas-taistelijaa, palestiinalaismies ja Israelin sotilas.

YK:n Lähi-idän erityislähettiläs Nickolay Mladenov kommentoi perjantaina kärjistynyttä tilannetta Twitterissä. Mladenov sanoi, että kaikkien osapuolten pitäisi vetäytyä ”sodan partaalta nyt, eikä huomenna tai ensi viikolla”.

Israel teki viime viikonloppuna suurimmat ilmaiskunsa Gazaan sitten vuoden 2014 sodan.

Ainakin 149 palestiinalaista on kuollut sen jälkeen, kun palestiinalaiset käynnistivät protestit Gazassa maaliskuun lopussa. Protesteissa vaadittiin palestiinalaisten oikeutta palata takaisin alueille, jotka nyt kuuluvat Israelille. Palestiinalaiset vastustivat myös Yhdysvaltain päätöstä siirtää suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin.

Suurin osa palestiinalaisista on kuollut Israelin tulituksissa mielenosoituksissa. Osa on kuollut myös Israelin ilmaiskuissa.

STT

