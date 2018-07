Harvinainen saavutus Tokion beach volleyssa: suomalaispari ylsi toiseksi

Uran parhaat rankingpisteet ja lähes 7 000 euroa palkintorahaa palkitsivat Taru Lahti-Liukkosen ja Anniina Parkkisen beach volleyn maailmankiertueen turnauksen kakkossijasta Tokiossa. Kaksikko teki turnaushistoriaansa yltämällä ensin välieriin ja perään finaaliin.

– On mukava päästä näin pitkälle, sillä emme olleet aiemmin yhdessä yltäneet välieriinkään, Parkkinen sanoi Kansainvälisen lentopalloliiton FIVB:n nettisivuilla.

Loppuottelussa saksalaiset Teresa Mersmann ja Cinja Tillmann olivat suomalaisia vahvempia numeroin 22-20 ja 21-17.

– Hopea ei ole häpeä, vaikka maailman terävin kärki ei ollutkaan täällä mukana, päävalmentaja Kai Liukkonen kommentoi Lentopalloliiton tiedotteessa.

– Ratkaisupalloissa meidän hyökkäyksemme oli hieman liian kevyt tai passit vähän heikohkoja. Saksa on erittäin kova beach volley -maa, voidaan verrata jopa Brasiliaan, päävalmentaja arvioi.

Loppuotteluun pääsy on harvinainen saavutus suomalaisessa beach volleyssa. Lahti-Liukkonen pelasi vuonna 2016 toiseksi Riikka Lehtosen kanssa Turkin Antalyassa.

Ainoan suomalaisvoiton ovat ottaneet Erika Nyström ja Emilia Nyström, jotka voittivat Ranskassa vuonna 2003. Sen jälkeen turnausten luokitukset ja pisteytykset ovat muuttuneet. Tokion kisa oli kolmen tähden kilpailu, ja Lentopalloliiton mukaan sen voitto vastaa viiden tähden turnauksen yhdeksättä sijaa.

Arvokisoissa Suomen ainoa aikuisten beach volley -mitali on Nyströmien EM-pronssi vuodelta 2010.

Taifuuni siirsi pelejä

Tokiossa Lahti-Liukkonen ja Parkkinen etenivät loppuotteluun pehmittämällä välierässä norjalaisparin Ingrid Lunde/Oda Johanne Ulveseth 2-1. Toinen suomalaispari Lehtonen/Niina Ahtiainen päätyi Tokiossa viidenneksi. Kaksikon puolivälierä siirtyi taifuunin takia lauantailta sunnuntaille, ja japanilaispari Megumi Murakami/Miki Ishii kukisti suomalaiset 2-0.

Suomalaiset jatkavat pelejä alkavalla viikolla Itävallan Wienissä. Lehtonen ja Ahtiainen pääsevät suoraan pääsarjaan, Lahti-Liukkonen ja Parkkinen aloittavat karsinnoista.

– Ensi yönä lennetään Dohan kautta Wieniin, jotta ehditään ilmoittautua tiistaina alkavaan turnaukseen, Liukkonen kertoi.

http://www.fivb.org/en/BeachVolleyball/viewPressRelease.asp?No=76980&Language=en

STT