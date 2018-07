Helander nousi 88,02 metrin kaarella kauden tilastokuutoseksi

Keihäänheittäjä Oliver Helander on nostattanut suomalaisten menestystoiveita elokuisissa yleisurheilun EM-kilpailuissa Berliinissä. Helander paransi lauantaina ennätystään yli kahdella ja puolella metrillä ja nousi tämän kauden miesten maailmantilastossa kuudenneksi.

Helander heitti komean 88,02 metrin kaaren ruotsinkielisen yleisurheiluliiton SFI:n mestaruuskisoissa Pietarsaaressa. SFI kertoi tuloksesta Twitterissä.

Helanderin tulos on kauden kotimainen kärkitulos. Kautta jatkavista heittäjistä toisena tilastossa on Joensuussa torstaina 82,59 heittänyt Antti Ruuskanen. Tero Pitkämäen kausi päättyi polvivammaan.

IF Raseborgia edustava Helander, 21, heitti Pietarsaaressa hirmutuloksen ensimmäisellä kierroksella, eikä heittänyt kisassa enää muita heittoja.

Hänen aiempi ennätyksensä oli 85,46, jonka hän heitti toukokuun lopussa Vantaalla. Raaseporin kisoissa kesäkuun puolimaissa hän heitti 82,05.

SFI:n kisat ovat Helanderin viides kilpailu tällä kaudella. Osan kesää hän on hellinyt kyynärpäätään, ja Raaseporin kisassa kaatuminen toi nirhaumia polveen.

Maailmantilaston kauden kärkimies on saksalainen Johannes Vetter 92,70 metrin kaarella. Yli 90 metrin ovat heittäneet myös saksalaiset Andreas Hofmann (92,06) ja Thomas Röhler (91,78). Helanderin edellä kauden tilastossa ovat myös Tshekin Jakub Vadlejch 89,02:lla ja Viron ennätyksen 88,73 Turussa heittänyt Magnus Kirt.

