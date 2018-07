Helanderille tyrkytetään tarjottimella keihäsmestaruutta

Kotimaan keihäskarkeloita alkukauden isännöinyt Oliver Helander selvitti lauantaina leppoisasti Kalevan kisojen karsintakilpailun. Helander ylitti 74 metrin karsintarajan heti ensi yrityksellään ja ennusti vastustajille vaikeuksia sunnuntain finaaliin.

– Kalevan kisat on yksi kauden päätavoitteistani ja kauden tärkein kilpailu Suomessa. Satsaan ihan täysillä loppukilpailuun, Helander kertoi.

Tero Pitkämäen, Antti Ruuskasen ja Ari Mannion ollessa poissa keihäsfinaalissa on vain yksi suosikki. Helander tietää sen.

– Tavoitteeni on heittää ainakin 85 metriä, Helander kertoi ja tarkensi seuraavassa vastauksessaan asetelmaa.

– Toivottavasti joku muukin pääsisi yli 80 metrin.

Vielä alkuviikosta Helander uskoi saavansa lujan vastuksen Ruuskaselta. Helanderin tapaan EM-paikkansa jo varmistaneen arvokisamitalistin poisjäänti harmitti.

– Tottakai se harmittaa, koska en ole koskaan kilpaillut Ruuskasta vastaan.

Etelätalo hakee tukea heitolleen

Karsinnan taso jäi kauniisti ilmaistuna vaatimattomaksi. Helanderin lisäksi vain Toni Keränen, 75,84, Taneli Juutinen, 74,03, ylittivät karsintarajan.

Myös Lassi Etelätalo selvisi yhdellä yrityksellä, kun hän lopsautti ensimmäisellään keihään 73,72 metriin.

– Näytti heti, että se riittää. Katselin kyllä loppuun asti, ettei tule yllätystä, Etelätalo kertoi.

Syksyn nilkkaleikkauksen jäljiltä paluuta tekevä Etelätalo satutti juhannuksena Kuortaneella kyynärpäätään, mutta enää se ei vaivaa.

– Käsi voi olla aamulla taas hellä, mutta ei sen pahempaa. Finaalissa tavoitteena on ylittää 80 metriä ja varmistaa paikka EM-joukkueessa.

Etelätalo on kättään enemmän huolissaan heittotekniikastaan. Heitto sujuu leppoisalla vauhdilla. Ärhäkkäässä vauhdissa tuki ei tahdo pitää.

– Fyysisesti olen kunnossa, mutta vauhti ei toimi. Täytyy aloittaa loppukilpailu teknisesti onnistuneella heitolla, Etelätalo suunnitteli.

Kinnunen kompastui heittoviivaan

Etelätalo on finaaliheittäjistä Helanderin jälkeen tilastokakkonen tuloksella 78,38. Keränen on karsintatuloksellaan tilastokolmonen.

Edeltä puuttuvat kilpailukautensa päättänyt Pitkämäki, jalkaansa säästelevä Ruuskanen ja Jami Kinnunen, joka epäonnistui karsinnassa liki täydellisesti.

Äänekosken Urheilijoiden Kinnunen oli karsinnassa vasta 17:s tuloksella 66,79 ja karsiutui.

– Ensimmäisessä yrityksessä käsi meni viivan yli ja toisessa kengän kärki. Kolmannessa ei tapahtunut mitään, Kinnunen tiivisti kolme yritystään.

Nuorten MM-kisoissa Tampereella kuudenneksi sijoittunut Teemu Narvi oli Kalevan kisojen karsinnassa seitsemäs tuloksella 71,84.

