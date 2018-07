Helle jatkuu ainakin torstaihin asti – etenkin tänään ja huomenna on kuuma

Helteinen sää jatkuu ja tänään on lähes koko maassa poutaa, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivystävän meteorologin mukaan helteistä ja poutaista säätä on luvassa suhteellisen varmasti ainakin torstaihin asti. Perjantaista lähtien sää muuttuu epävakaisemmaksi ja kuurosateita voi muodostua.

Viikon korkeimmat lämpötilat on odotettavissa tälle ja huomiselle päivälle, päivystävä meteorologi kertoo.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan päivän ylin lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 26 asteen ja 31 asteen välillä. Lapissa päivän ylin lämpötila on 20 ja 28 asteen välillä.

Ilmatieteen laitos varoitti eilen, että helle voi voimistua erittäin tukalaksi tulevien päivien aikana.

Erittäin tukalasta helteestä varoitetaan silloin, kun päivän ylin lämpötila nousee 30 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötila 24 asteeseen.

Varoitus on suunnattu riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille, sydän- ja verisuonitauteja sairastaville ja heidän läheisilleen sekä ulkona säälle alttiina työskenteleville.

STT

