Helle voi olla koiralle kuolemaksi – lämpöhalvaukselle alttiita yksilöitä ei pitäisi edes ulkoiluttaa helteellä

Helleaalto koettelee myös koiria. Lämpöhalvaus voi iskeä nopeasti, ja jos niin käy, omistajan on tärkeä tietää miten toimia.

Eläinlääkäri Teppo Heinola kertoo, että koiran lämpöhalvauksen tunnistaa siitä, että koira läähättää voimakkaasti ja ehkä kuolaa tai oksentaa. Koiran tajunnan taso heikkenee, eikä se reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin kuten kutsuihin. Koiran ruumiinlämpö voi nopeasti nousta hengenvaarallisiin lukemiin.

– Se on hyvin nopeasti etenevä tila. Siinä vaiheessa, kun koira läähättää todella voimallisesti eikä hengitys rauhoitu, pitäisi reagoida tilanteeseen.

Koira pitää välittömästi siirtää pois lämmöstä esimerkiksi viileään huoneeseen tai kellariin. Sen jälkeen turkki pitää kastella perusteellisesti viileällä vedellä. Kun vesi haihtuu turkista, lämpöä haihtuu sen mukana. Koiran verenkiertoa voi myös parantaa hieromalla eläintä kevyesti ja varovaisesti. Lämpöhalvaus voi nimittäin aiheuttaa myös verenkierron häiriöitä.

– Kun ensiapu on aloitettu, pitäisi soittaa eläinlääkärille. On tärkeä ottaa nopeasti selvää, minne koiran voi viedä hoitoon.

Suoraan iholle asetettuja kylmäpusseja tai jääpaloja ei tulisi käyttää, koska ne voivat aiheuttaa paleltumia ja vaurioittaa elimistöä. Raju hieronta puolestaan lämmittää koiraa entisestään.

Koira aina eläinlääkäriin

Heinola suosittelee, että lämpöhalvauksen saanut koira vietäisiin aina lääkäriin, jos eläin on tai on ollut tajuton ja tilanne ei rauhoitu nopeasti.

– Jos koira on ollut tajuttomana pitkään, niin kyllä minä sen tarkistuttaisin. Todella vaarallinen merkki on esimerkiksi petekiaalinen verenvuoto, jossa iholle alkaa muodostua mustelmia pitkin poikin, eli veren hyytymisjärjestelmä on mennyt sekaisin. Koira voi tällaisessa tilanteessa olla tajuissaankin. Eläinlääkärissä tarkistetaan, että kaikki elintoiminnot ovat kunnossa.

Lämpöhalvaustapauksissa eläinlääkärissä tehty nesteytys ja sokkihoito ovat Heinolan mukaan perusteltuja.

– Ikävän usein koira kuitenkin menehtyy näissä tapauksissa.

Osa koirista herkempiä kuin toiset

Kaikki koirarodut eivät ole yhtä alttiita lämpöhalvaukselle, Heinola kertoo. Nuori, terve, lyhytturkkinen, liikunnallinen koira jolla on normaalit hengityselimet kestää luultavasti lämpöä paremmin kuin lyhytkuonoinen koira.

– Esimerkiksi mopsi tai ranskanbulldoggi on paljon huonommassa tilanteessa kuin vinttikoira.

Lyhytkuonoiset koirat, joilla on ahtaat hengitystiet, eivät kykene jäähdyttämään elimistöään läähättämällä. Myös lihavilla koirilla on puutteellinen kyky hengittää. Lämpöhalvausriski nousee myös, jos koira on vanha tai sillä on muita hengitysteihin liittyviä ongelmia. Näissä tapauksessa ulkoilua helteessä pitäisi ehdottomasti välttää.

Paksu turkkikin voi olla ongelma.

– Se on vähän niin kuin patakinnas: suojaa lämmöltä vähän aikaa.

Mutta kun lämpö läpäisee turkin, koiran olo muuttuu nopeasti tukalaksi.

Heinola muistuttaa myös, että koiraa ei saisi jättää autoon edes kun ilma on suhteellisen viileä vaikkapa ukonilman aikana. Ukkosen tauottua lämpötila voi nousta korkealle lyhyen ajan kuluessa, ja autoon jätetty koira saada lämpöhalvauksen.

– Siinä riittää se varttitunti. Kun koiran ruumiinlämpö nousee yli 41-42 asteen, valkuaisaineet alkavat koaguloitua (hyytyä), ihan kun kananmunan valkuainen. Turvamarginaali on hyvin kapea.

STT

