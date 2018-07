Helleaalto näyttäisi jatkuvan ensi viikon lopulle – maanantaille ennakoidaan trooppista säätä

Hellejakso jatkunee Suomessa ensi viikon lopulle, arvioidaan Ilmatieteen laitoksella. Lähipäivinä sää lämpenee, ja suunta on sama keskiviikon paikkeille asti.

– Hellettä näyttää riittävän pitkälle ensi viikon loppuun asti, kertoo päivystävä meteorologi Oskari Rockas.

Tämän päivän ylimmät lämpötilat ovat maan itä- ja länsiosissa noin 24-29 astetta ja Pohjois-Suomessakin noin 22-27 astetta. Huomiselle on luvassa vielä hieman lämpimämpää, ja maanantaille ennakoidaan suorastaan trooppiseksi luonnehdittua säätä. Tuuli on heikkoa.

Keskiviikon jälkeen sää näyttäisi hieman viilentyvän lähinnä Etelä-Suomessa, mutta hellelukemia on luvassa edelleen. Etenkin pohjoisessa voi viikon loppupuolella syntyä sade- ja ukkoskuuroja.

– Kuurot ovat aika pienialaisia. Maanantai ja tiistai taas näyttävät tosi kuivilta, sanoo Rockas.

Suuressa osassa maata on voimassa varoitus tukalasta helteestä. Varoitus on suunnattu riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastaville.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kehottaa hakeutumaan viileisiin paikkoihin, välttämään raskasta fyysistä ponnistelua sekä juomaan riittävästi. Riittävä määrä on yleensä noin 1-1,5 litraa vettä päivässä, mutta helteellä kannattaa juoda ainakin muutama lasillinen enemmän.

Myös metsäpalovaroitus on voimassa monin paikoin.

– Kun tulee lisää kuumaa ja kuivaa, niin metsäpalovaroitus varmaan laajenee koko Suomeen, sanoo Rockas.

– – – – – – –

Korjattu aiempaa uutista kello 14.45: THL suosittelee juomaan helteellä enemmänkin kuin 1-1,5 litraa vettä päivässä, ei 1-1,5 litraa.

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/helle/helteen-terveyshaittojen-torjunta-vaestolle

STT

Kuvat: