Helleaaltoja pohjoisnavalta Japaniin – Tutkijat yhdistävät ennätyslämmöt ilmastonmuutokseen

Pohjoisella pallonpuoliskolla on mitattu viime viikkoina huippukorkeita lämpötiloja Norjasta Japaniin.

– Yleensä lämpöaaltoja on maapallolla yhdessä paikassa, mutta nyt kuumana on koko pohjoinen pallonpuolisko, hämmästelee Potsdamin ilmastontutkimuslaitoksen professori Anders Levermann.

Etelä-Norjassa useat lämpötilaennätykset rikkoutuivat perjantaina uutistoimisto NTB:n mukaan. Japanissa kymmeniä ihmisiä on kuollut helleaallossa.

Helle on saavuttanut myös Saksan, Ranskan ja Britannian, joissa lämpötila on paikoitellen käynyt lähellä 40 astetta. Guardianin mukaan Pohjois-Irlannissa ja Walesissa kesäkuu oli historian kuumin.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO ennustaa, että Irlannissa, Baltian maissa ja Pohjoismaissa on ajankohdan keskiarvoa lämpimämpää ainakin elokuun alkuun asti.

Kesä vastaa ilmastonmuutosodotuksia

Ilmastonmuutos vaikuttaa selvästi Pohjois-Euroopan tämänkesäiseen lämpöaaltoon perjantaina julkaistun World Weather Attribution Projectin tutkijaryhmän alustavan analyysin mukaan. Tutkijoiden mukaan riski lämpöaaltoon on yli kaksinkertaistunut ihmisten tekojen takia. Tutkimuksessa oli mukana myös Suomen lämpötiloja.

Yksittäisiä lämpötilapoikkeamia ei voi yhdistää ilmastonmuutokseen, mutta tämä kesä vastaa WMO:n Elena Manaenkovan mukaan sitä, mitä ilmastonmuutokselta on odotettu.

Metsäpalojen kurittamassa Ruotsissa heinäkuu on ollut kuumin vähintään 250 vuoteen. Pahinta kuumuuden ja kuivuuden aiheuttama tuho on ollut Kreikassa, jossa ainakin 82 ihmistä on kuollut maan historian pahimmissa metsäpaloissa. Tutkijoiden mukaan ääriolosuhteet yleistyvät ilmastonmuutoksen takia muuallakin.

Äärisäät yleistyvät

YK:n asiantuntijapaneeli on varoittanut äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyvän, vaikka ilmakehän lämpeneminen saataisiin rajattua Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle tasolle.

– Lämpöennätyksiä on odotettavissa joka vuosi Venäjältä Ranskaan ja Japaniin, ilmastotutkija Jean Jouzel ennustaa.

Tutkijat ovat arvioineet, että vuonna 2100 puolet maailman väestöstä on alttiina ankarille helleaalloille. Vuonna 2003 korkeat lämpötilat aiheuttivat Euroopassa noin 70 000 ihmisen kuoleman. Tällaiset saattavat olla normaaleja jo 2050-luvulla.

STT

