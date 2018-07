Hellettä riittää edelleen, mutta luvassa myös sadetta ja ukkosta

Sää on tänään helteistä ja laajoilla alueilla on poutaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan länsiosassa päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 25-30 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän ylimmät lämpötilat ovat 24-30 astetta.

Maan länsiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin länsirannikolla voi olla luvassa sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja.

Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen selkeää tai melko selkeää ja poutaa. Alueen eteläosassa on osin pilvisempää ja aluksi tulee joitakin sadekuuroja. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa on odotettavissa tukalaa hellettä.

Hellevaroitus on annettu Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle.

Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, Simossa, Kemissä ja Keminmaalla.

