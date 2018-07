Hellevaroitus edelleen voimassa osassa maata – myös ukkosia luvassa

Hellevaroitus on edelleen voimassa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Erittäin tukalan helteen varoitus yltää aivan eteläisestä Suomesta Keski-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan asti. Tukalasta helteestä varoitetaan puolestaan Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta.

Pohjoisempiin osiin maata on puolestaan luvassa rajuja ukkosia. Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.

Ukkosvaroitus koskee Savukoskea, Pelkosenniemeä, Sallaa, Kemijärveä, Rovaniemiä, Posiota, Ranuaa, Kuusamoa, Taivalkoskea, Pudasjärveä ja Kainuuta.

Lisäksi metsäpalovaroituksia on edelleen voimassa etelässä ja maan länsiosassa.

STT

Kuvat: