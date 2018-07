”Helsingin huippukokous oli traaginen virhe” – sekä oma puolue että demokraatit syyttävät Trumpia Venäjän nöyristelystä

”Yksi häpeällisimmistä yhdysvaltalaispresidentin esiintymisistä koskaan.” Republikaanisenaattori John McCain ei säästellyt sanojaan arvostellessaan presidentti Donald Trumpin näyttäytymistä Venäjän presidentti Vladimir Putinin rinnalla Helsingin huippukokousta seuranneessa lehdistötilaisuudessa.

– On selvää, että Helsingin huippukokous oli traaginen virhe, McCain sanoi tiedotteessaan.

Senaattorin mukaan Trump on sekä kykenemätön että haluton nousemaan Putinia vastaan ja näin Putin sai vapaalta näyttämöltä ”syöstä valheita ja propagandaa maailmalle”.

Tiukkaa kritiikkiä tuli myös edustajainhuoneen puhemieheltä, republikaani Paul Ryanilta. Hän julkaisi lehdistötilaisuuden jälkeen tiedotteen muistuttaakseen Trumpia siitä, ettei Venäjä ole Yhdysvaltojen liittolainen ja että Venäjä suhtautuu vihamielisesti Yhdysvaltojen arvoihin. Ryanin mukaan on päivänselvää, että Venäjä puuttui Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, vaikka sekä Trump että Putin ovat toistuvasti kiistäneet asian.

”Heikkouden merkki”

Myös senaatin tiedustelukomitean puheenjohtaja, senaattori Richard Burr korosti lausunnossaan, ettei Venäjän puuttumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin ole epäilystäkään.

– Mitä tahansa Vladimir Putin sanookaan kiistääkseen nämä tosiasiat on valhe, ja se on myös presidentin tunnustettava, hän latoi.

Republikaanisenaattori Lindsey Graham puolestaan tviittasi, että Trump jätti käyttämättä tilaisuuden saada Venäjä vastuuseen vaaleihin sekaantumisesta. Hänen mukaansa Trumpin reaktio tulkitaan Venäjällä heikkouden merkiksi ja se aiheuttaa ongelmia enemmän kuin ratkaisee niitä.

Jeff Flake, niin ikään republikaanisenaattori, ilmoitti pitävänsä Trumpin käytöstä häpeällisenä. Vastaavaa parjausta tarjoilivat myös useat demokraatit.

– Koko matka on ollut vain yksi jättimäinen keskisormi presidentti Trumpilta omalle maalleen, senaattori Chris Murphy sanaili Twitterissä.

Muutkin kuin poliitikot olivat Twitterissä lehdistötilaisuuden jälkeen raivoissaan. Huippukokousta kutsuttiin sadoissatuhansissa tviiteissä maanpetoskokoukseksi (treason summit).

STT

