Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion tai välituomion sarjakuristajan jutussa

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään kello 14 joko tuomion tai välituomion sarjakuristajaksi kutsutun Michael Penttilän murhajutussa. Välituomio tarkoittaisi samalla määräystä mielentilatutkimukseen.

Puolustus on pyytänyt uutta mielentilatutkimusta Penttilälle, jolle sellainen on tehty viimeksi 1990-luvun alkupuolella. Edellisen mielentilatutkimuksen jälkeen Penttilälle on tehty vaarallisuusarvioita. Se ei ole yhtä täydellinen kuin mielentilatutkimus.

Syyttäjä vastustaa uutta mielentilatutkimusta.

Penttilä kuristi huhtikuussa Helsingissä 52-vuotiaan naisen ja on myöntänyt teon tappona. Syyttäjä vaatii hänelle rangaistusta murhasta.

Penttilällä on myös runsaasti aiempaa väkivalta- ja henkirikostaustaa. Hän on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta, kolmesta törkeästä pahoinpitelystä ja törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Penttilä on aiemmin muun muassa kuristanut uhrejaan kaulasta nahkahanskoilla ja perustellut tekoja oikeudessa esimerkiksi sadomasokistisena seksinä.

