Helteiden lämmittämä merivesi ei juuri vaikuta talven säähän – paikallisia vaikutuksia voi olla

Pitkään jatkunut helle ja tyyni sää ovat lämmittäneet meriveden pohjoisella Itämerellä harvinaisen korkeisiin lämpötiloihin. Viime viikon keskiviikkona pohjoisen Itämeren aaltopoijulla mitattiin mittaushistorian korkein lämpötila, tasan 27 astetta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ville Siiskosen mukaan meriveden pintalämpötilat eivät kuitenkaan määrää sitä, minkälainen sää olisi talvella tai ensi keväänä.

– Syksyyn ja lähiviikoille sillä on vaikutusta sen suhteen, että noin suuri vesiallas paitsi lämpenee hitaasti, myös viilenee hitaasti. Se vaikuttaa tällaisiin paikallisiin ilmiöihin, rannikon lämpötilat voivat olla korkeampia kuin kauempana sisämaassa, missä lämpötila myös vaihtelee enemmän päivän ja yön välillä.

Jos sää pysyy lämpimämpänä ja merivesi on lämmintä, niin marraskuussakin kylmä virtaus voi kerätä avonaisesta merestä kosteutta ja se voi näkyä rannikolla voimakkaina sateina ja lumisateina.

– Tällaisia lämpötiloihin ja sateisiin liittyviä paikallisia vaikutuksia on, mutta Itämeri on sen verran pieni, että se ei välttämättä muuta suursäätilaa niin suuresti.

Vaikutusta voi olla tietyllä tavalla myös vuodenaikoihin.

– Voi olla, että terminen syksy ja mahdollisesti myös terminen talvi alkaisivat tilastollisesti tavanomaista myöhemmin meren vaikutuksesta.

Lämmin merivesi voi vaikuttaa myös siihen, että alkutalvesta lunta ei pääse kertymään, vaikka sateita tulisikin paljon, koska sade ei tule lämmön vuoksi lumena.

Merivesi lämpimämpää kuin viime kesänä

Avomerellä Utön eteläpuolella mittaukset on aloitettu syksyllä 1996.

– En sanoisi, että tämä on poikkeuksellista, mutta harvinaista kyllä, sanoi Ilmatieteen laitoksen meriasiantuntija Antti Kangas lämpimästä vedestä.

Merivesi on nyt erittäin lämmintä avomerellä, mutta suojaisissa ja matalissa merenlahdissa voi olla lämpimämpääkin.

– Kesän korkeimmat lämpötilat ovat yleensä 20 ja 25 asteen välillä, Kangas sanoi.

Tyypillisesti merivesi on lämpimintä heinä-elokuun vaihteessa.

– Perjantain ja lauantain tuulet sekoittivat merivettä sen verran, että lämpötilat etelässä ovat parinkymmenen asteen tuntumassa. Viime kesänä ei muistaakseni päästy näihin lukemiin ollenkaan.

Kuumimmat helteet ehkä ohi

Tällä viikolla ukkosia esiintyy lähinnä länsirannikolla ja vettä voi kuuroissa tulla runsaastikin. Lämpötilat pysyvät Siiskosen mukaan samanlaisina, mutta sateessa lämpötila voi hieman laskea.

– 30 asteen helteitä maan länsiosissa mitataan huomennakin ja itäosissa lämpötila on vähän alle sen. Viikon lopulla ei välttämättä valtavaa viilenemistä tule, mutta sää muuttuu laajemmalla alueella epävakaisemmaksi. Edelleen hellettä voi olla, mutta ehkä nuo kolmenkymmenen asteen lukemat ovat mennyttä.

STT

Kuvat: