Helteinen sää jatkuu suuressa osassa maata

Helteisiin ei ole tänäänkään luvassa helpotusta, vaan yli 25 asteen lukemia mitataan lähes koko maassa. Sade- tai ukkoskuuroja saadaan lähinnä Pohjois-Lapissa.

Hellevaroitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta Inaria, Utsjokea ja Enontekiötä, joihin on annettu varoitus rajusta ukonilmasta. Alueilla saadaan ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita, yli 15 metriä sekunnissa puhaltavia ukkospuuskia.

Myös metsäpalovaroitus on voimassa osassa Suomea. Palon vaara on kuivuuden takia ilmeinen Ahvenanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, Simossa, Kemissä ja Keminmaalla.

STT

