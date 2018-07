Helteinen sää jatkuu suuressa osassa maata

Suuressa osassa maata helteinen sää jatkuu, kertoo Ilmatieteen laitos. Keskiviikkona sää on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista, mutta Pohjois-Lapissa saadaan sade- tai ukkoskuuroja.

Hellevaroitus on keskiviikkona voimassa koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Siellä esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä on voimakkaita, yli 15 metriä sekunnissa puhaltavia ukkospuuskia. Metsäpalovaroitus on voimassa alueella, joka ulottuu Kymenlaaksosta Keski-Suomen yli Pohjanmaalle. Lisäksi metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja joissakin Lounais-Lapin kunnissa.

Tällä viikolla ja mahdollisesti vielä ensi viikollakin yli 30 asteen lämpötiloja mitataan Ilmatieteen laitoksen mukaan ainakin paikoitellen.

STT

