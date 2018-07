Hirmumyrsky lähestyy luonnonkatastrofien koettelemaa Japania

Voimakkaan hirmumyrskyn odotetaan iskevän Japaniin tänään, varoittivat viranomaiset.

Hirmumyrsky lähenee Japanin länsiosassa sijaitsevaa Chugokun aluetta, jota ovat koetelleet viime viikkoina jo tulvat ja maanvyöryt. Niissä on kuollut yli 200 ihmistä, ja 4 000 ihmistä on joutunut hakemaan suojaa väliaikaisesta majoituksesta.

Japania ovat koetelleet myös kovat helteet, jotka ovat vaatineet ainakin 60 ihmisen hengen. Esimerkiksi Kiotossa lämpötila kohosi jopa +38 asteeseen.

Viranomaiset ovat antaneet ihmisille käskyn evakuoitua Shobaran kaupungissa Hiroshiman alueella. Yli 370 kotimaan lentoa on peruttu.

– Saamme tuplalyönnit. Olemme erittäin huolissamme, sanoi paikallinen asukas japanilaiselle kanavalle, viitaten aluetta piiskanneisiin rankkasateisiin ja tulevaan hirmumyrskyyn.

Moni alueen asukas asuu yhä tilapäisessä majoituksessa tulvien vuoksi.

Jongdari-nimisen taifuunin tuulet ovat voimakkaimmillaan jopa 180 kilometriä tunnissa.

STT