Hirvieläinvahingot maatiloilla ja pihoilla kasvaneet

Salonseutulaisilla erikoiskasveja viljelevillä tiloilla, etenkin mansikkatiloilla on kyllästytty hirvieläinten aiheuttamiin vahinkoihin. Viime aikoina ongelma on pahentunut.

Sauvolaisen Järvenkylän maatilan isäntä Jari Suominen kypsyi vahinkoihin niin paljon, että laati Varsinais-Suomen riistakeskukselle ja Paimionlahden riistanhoitoyhdistykselle aloitteen paikallisen metsästysseuran kautta, jotta peuranmetsästystä tehostettaisiin ja haittahirviä poistettaisiin.

Varsinais-Suomen riistapäällikkö Mika Toivola sanookin, että maataloudelle aiheutuneet hirvieläinvahingot ovat nousseet viime syksynä voimakkaasti.

Paikoitellen etenkin pienempiä hirvieläimiä on niin paljon, että ne tunkevat myös ihmisten pihoille ja pistelevät poskeensa hyöty- ja koristekasvit.

Näin on käynyt esimerkiksi Särkisalossa Petun saarella, jossa lomailevat Armi ja Antti Kyynäräinen kuvailevat menoa kuin maailmanlopun meiningiksi.

– Nyt ne syövät kaikki, he sanovat.

Pariskunta on lomaillut saarella 40 vuotta eikä ongelma koskaan ole ollut niin paha kuin nyt. Metsäkauriit ja valkohäntäpeurat ovat tavallinen näky ihmisten pihoilla.