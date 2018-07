Hitaimmat hidastuvat kuukauden MM-rääkissä

Turnaus kestää kuukauden, ja neljä parasta joukkuetta pelaa sinä aikana seitsemän ottelua. Ottelu keskimäärin neljän vuorokauden välein ei poikkea radikaalisti jalkapallon sarjamuotoisten seurajoukkuekilpailujen pelitahdista, mutta palautumisen merkitys korostuu muun muassa korkeiden panosten myötä. Venäjällä pelataan maailmanmestaruudesta.

– On se melko rankkaa, huoahtaa Suomen Akatemian tutkijatohtori Simon Walker.

Walker on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan dosentti ja väitellyt voimaharjoittelusta. Hänen puheensa vilisee kollageenia, hiilihydraattia, proteiinia, kreatiinia, kylmäkylpyä, plasebovaikutusta, hermolihasjärjestelmää ja sokerivarastoa, mutta pääsanoma on se, että ne jotka pystyvät pitämään varastonsa täynnä, pärjäävät kovassa kilpailussa paremmin.

– Esimerkiksi 400 metrin juoksussa nopeimmat näyttävät menevän viimeisen satasen yhä kovempaa. Mutta itse asiassa hitaimmat hidastuvat suhteessa nopeimpiin. Sama pätee turnaukseen, Walker vertaa.

Kroatia pelasi ylimääräisen

Kroatia pelaa ensi kertaa MM-loppuottelussa ja eteni siihen pitkän kaavan mukaan. Joukkue riipi voiton kolmesta perättäisestä pudotuspelistä jatkoajalla tai rangaistuspotkuilla. Käytännössä Kroatia on siis pelannut kolmen puolituntisen jatkoajan myötä yhden kokonaisen ottelun enemmän kuin loppuotteluvastustajansa Ranska.

Walker hämmästelee kroatialaisten Luka Modricin ja Ivan Rakiticin kykyä ravata pudotuspeleissä liki samoja kilometrejä ja samoilla nopeuksilla kuin turnauksen alussa. Meno verkkaistuu pitkässä juoksussa väkisinkin, mutta silloin hyödynnetään muita. Kroatia otti Marcelo Brozovicin avaukseen välierään Englantia vastaan.

– Hän juoksi yli 16 kilometriä. Se on ilmiömäinen määrä, Walker luokittelee.

Patjat ja tyynyt mukaan

Sunnuntaina Modric, Rakitic ja kumppanit kohtaavat Ranskan, joka on voittanut jokaisen pudotuspelinsä varsinaisella peliajalla.

– Ranska voi olla tuoreempi fyysisesti, ehkä henkisestikin, mutta jalkapalloon liittyy niin paljon muutakin. Kroatia on voinut saada valtavasti itseluottamusta, Walker pyörittelee.

Turnausväsymystä voi yrittää väistellä säästelemällä voimiaan, mutta MM-kilpailuissa moiseen ei ole juuri varaa. Palautuminen on yksilöllistä, ja maajoukkueissa jokaiselle pelaajalle on todennäköisesti henkilökohtainen palautumissuunnitelmansa. Maajoukkueen taustaväki tuskin tuntee jokaisen pelaajan tilannetta yhtä hyvin kuin pelaajan seurajoukkue, ja siksi yhteistyö ja tiedonvaihto on tärkeää.

Walker korostaa myös henkisen palautumisen ja unen roolia.

– Belgia ei varmasti ollut ainoa joukkue, joka vei patjat ja tyynyt mukanaan.

