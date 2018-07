HJK eteni Mestarien liigan toiselle karsintakierrokselle – kellisti pikatahtia Vikingurin

HJK säkenöi jalkapallon Mestarien liigan karsinnassa, kun se eteni toiselle kierrokselle lyömällä färsaarelaisen Vikingurin yhteismaalein 5-2. Klubi löylytti helteessä vieraansa 3-1. Helsinkiläiset johtivat jo 3-0 ennen 20. minuutin täyttymistä.

– Peli alkoi kamalasti. Mutta iso ero Färsaarten ja Suomen välillä tuli esiin. Meillä on asukkaita 50 000 ja teillä yli viisi miljoonaa, Vikingurin valmentaja Sigfridur Clementsen taustoitti.

HJK:n sähäkän näyttävän ilotulituksen käynnisti brasilialaiskärki Joao Klauss, joka nosti jo ensimmäisellä minuutilla pallon Vikingurin verkkoon yli maalivahti Elias Rasmussenin. Pian viimeistelyssä kunnostautuivat Evans Mensah ja Moshtagh Yaghoubi.

Heti maalitehtailunsa jälkeen isännille kävi kömmähdys, kun maalivahti Maksim Rudakovin ja puolustaja Hannu Patrosen välille sattui kommunikaatiovirhe.

Ensimmäisessä kohtaamisessa färsaarelaisten kavennusosuman laukonut Gunnar Vatnhamar kärkkyi tilanteen valppaana ja onnistui taas sievistämään numeroita.

Klubin eurourakka jatkuu jo ensi viikon keskiviikkona, jolloin se kohtaa vieraissa avausosiossa BATE Borisovin. Vastustaja on Valko-Venäjällä kuin HJK konsanaan, sillä se on vienyt maan mestaruuden nyt 12 kertaa peräkkäin.

– Me olimme tässä parissa ennakkosuosikki, mutta rutinoitunut BATE on sitä seuraavaksi. Parhaaseen pitää yltää, että etenemme jatkoon, HJK:n valmentaja Mika Lehkosuo aprikoi.

STT

Kuvat: