HS-gallup: Sipilän hallitukseen tyytymättömien määrä kasvanut

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus saa hyvän arvosanan joka neljänneltä suomalaiselta, ilmenee Helsingin Sanomien gallupista. Hallitukseen tyytymättömien määrä on kasvanut talven pienen kannatuspiikin jälkeen.

25 prosenttia vastaajista arvioi nyt nykyhallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin. Vähintään melko huonosti hallituksen arvioi toimineen 39 prosenttia vastaajista.

Puoli vuotta sitten hyviä arvosanoja hallitukselle antoi 29 prosenttia vastaajista ja huonoja 33 prosenttia. Kesä 2015 on HS-gallupin mittaushistorian ainoa hetki, kun Sipilän hallitukseen tyytyväisiä oli tyytymättömiä enemmän.

Kantar TNS haastatteli puhelimitse tuhat henkilöä kesäkuun lopussa. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005753648.html

STT

Kuvat: