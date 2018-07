HS-gallup: Valtaosa suomalaisista haluaa vähentää sähkön tuontia

Selkeä enemmistö suomalaisista haluaa vähentää sähkön tuontia Suomeen, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla sähkön tuotannossa omavarainen.

Omavaraisuutta vaativat ennen kaikkea miehet, yli 40-vuotiaat sekä taajamissa tai maaseutukunnissa asuvat. Peruskoulutuksen saaneet kannattavat omavaraisuuteen pyrkimistä useammin kuin akateemisesti koulutetut.

Sähkön nettotuonti Suomeen on kasvanut selvästi 2010-luvulla. Viime vuonna nettotuonti kasvoi uuteen ennätykseen, 20,4 terawattituntiin, lehti kertoo. Noin 24 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä katettiin siis tuonnilla.

Kantar TNS:n kesäkuussa toteuttamaan kyselytutkimukseen osallistui 1 001 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://www.hs.fi/talous/art-2000005756884.html

STT

Kuvat: