Huipputapaamisen lyttääminen USA:ssa sitoo Trumpin käsiä, arvioi Upin Aaltola

Tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Helsingissä ja siitä seuranneet reaktiot Yhdysvalloissa sitovat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin käsiä Venäjä-politiikan suhteen, arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Yhdysvalloissa on oltu pöyristyneitä etenkin siitä, että Trump sanoi uskovansa Putinia, kun tämä kiisti Venäjän sekaantuneen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Tässä asiassa Trump otti siis julkisesti eri kannan kuin mikä hänen oman maansa tiedusteluviranomaisilla on.

– Reaktiot ovat olleet hyvin tuomitsevia, ja kokousta on pidetty fiaskona. Selkeästi yhdysvaltalaisittain kokous oli aika epäonnistunut, ja se antoi Trumpille itse asiassa enemmän pidäkkeitä Venäjä-politiikan suhteen. Voisi sanoa, että tämä reaktio laskee kokouksen tuloksien onnistumismahdollisuuksia. Jos tästä kokouksesta seuraa neuvotteluprosesseja, Yhdysvaltojen asenne tulee olemaan tiukempi kuin muuten, Aaltola sanoi STT:lle.

– Eli Trump tavallaan otti ison poliittisen riskin, ja nyt nämä riskit toteutuvat hänelle.

Aaltolan mukaan tilanne on kiusallinen myös Putinille, joka koki neuvottelunsa Trumpin kanssa onnistuneiksi. Jyrkkä tuominta Yhdysvalloissa laskee koko kokouksen arvoa.

Yhdysvalloissa Trumpia ovat kritisoineet demokraattien lisäksi myös monet hänen oman puolueensa republikaanien huomattavat jäsenet. Tällä asetelmalla on sisäpoliittisia seurauksia.

– Jos Trump on kuvitellut, että hänellä on vapaammat kädet vaikeuttaa tätä tutkintaa, joka viime kädessä kohdistuu häneen ja hänen valintaansa presidentiksi, niin nyt tästä vaikeuttamisesta tulee vaikeampaa.

Aaltola uskoo, että Venäjä-tutkintaa johtava erikoissyyttäjä Robert Mueller saa tukea kongressissa ja että hänen vastaiset projektinsa ovat hankalampia. On jopa mahdollista, että kongressissa hyväksytään tutkintaa suojeleva laki.

Putinin laskelmat eivät täysin onnistuneet

Sekä Trump että Putin antoivat tapaamisensa jälkeen Fox Newsille haastattelut, joissa he Aaltolan mielestä lähinnä toistelivat kantojaan. Se ei hiljentänyt kritiikin aaltoa Yhdysvalloissa.

– Tämän tarinan opetus on, että demokraattisiin vaaleihin vaikuttaminen voi onnistua operaationa, mutta sitten jälkeenpäin se tuottaa isoja ongelmia. Demokratiat ovat aika monimutkaisia olioita. Saattaa olla, että Putinin laskelmat tässä suhteessa eivät ole olleet täysin onnistuneita, vaikka tämä itse häirintä onnistuikin jopa ylitse tavoitteidensa.

Aaltolan mukaan Putinille oli voitto pelkästään se, että Yhdysvaltain presidentti suostui tapaamaan hänet. Tapaamisen onnistumista voidaan kuitenkin punnita monesta näkökulmasta, joita ovat myös Euroopan ja Suomen näkökulmat.

– Suomen näkökulmasta on hyvin tärkeää, että suurvallat edes yrittävät päästä samalle kartalle. Siihen on tullut nyt vähän uusia esteitä.

STT

Kuvat: