Hyljekarkotinta kokeillaan Loviisassa – lähettää veden alla kovaa ja korkeaa ääntä

Loviisan edustan merialueella kokeillaan tänä kesänä, voiko hylkeitä karkottaa kalastajien rysien ääreltä kovaa ja korkeaa ääntä lähettämällä. Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo kokeilusta verkkosivuillaan.

Ponttoonirysien äärelle noin kymmenen metrin syvyyteen on laskettu kaksi lähetinyksikköä, jotka lähettävät veden alla korkeaa, heinäsirkan siritystä muistuttavaa ääntä. Ääntä lähetetään satunnaisvaihtelulla, jotta hylkeet eivät tottuisi karkottimeen.

Vertailurysien avulla seurataan, auttaako ääni karkottamaan hylkeitä pois rysien ääreltä.

Luken mukaan odotukset hyljekarkottimen toimivuudesta ovat korkealla.

Vaikka lähetin sijaitsee veden alla, ihmisen korva kuulee äänen veden pinnan yläpuolella jopa sadan metrin päähän laitteesta. Veden alla ääni voi vahingoittaa kuuloa vielä pidemmän matkan päähän. Siksi laitteiden läheisyydessä on kylttejä, jotka varoittavat sukeltajia uimasta liian lähelle karkotinta.

– Ääntä on käytetty aiemminkin karkottamaan hylkeitä pyydyksiltä eikä kalojen tai muiden vedenelävien ole todettu häiriintyvän äänestä lainkaan, sanoo Luken tutkimusinsinööri Esa Lehtonen.

Hyljekarkotinta tutkivat Luke ja muun muassa Suomen ammattikalastajaliitto. Toukokuussa alkanut kokeilujakso kestää lokakuuhun asti. Tutkimus jatkuu ensi vuonna.

STT

