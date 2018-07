Hypo: Hillitympään talouskasvuun ja korkojen nousuun varauduttava

Suomessa on syytä varautua hillitymmän talouskasvun aikoihin ja korkojen nousuun, arvioidaan asuntolainaluotottaja Hyposta.

Hypon ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna kaksi prosenttia, mutta sen jälkeen vauhti lienee hillitympää.

– 2020-luvun aikana kasvuhaarukka on enemmänkin 1-2 prosenttia, pääekonomisti Juhana Brotherus uskoo.

Mikäli Yhdysvaltain aloittamasta kauppasodasta tulee laaja, se saattaisi Hypon mukaan leikata pari prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Lisäksi kauppasodalla voisi olla negatiivisia alueellisia vaikutuksia.

– Vaikka kauppasota kärjistyisi, ei siinä puhuttaisi samanlaisesta romahduksesta kuin finanssikriisissä. Tämä johtuu siitä, että on vaikea nähdä, että EU:n sisämarkkinat sulkeutuisivat. Suomen mukana olo EU:ssa tuo suojaa tässäkin myrskyssä, Brotherus arvioi STT:lle.

Mistä säästää satanen?

Mataliin lainanhoitokuluihin tottuneita asuntovelallisia Hypo muistuttaa siitä, että korot saattavat nousta jälleen ensi vuoden kesän jälkeen.

Hypon mukaan tyypillisessä asuntolainassa korkomenot ovat nyt noin 100 euroa kuussa, mutta muutaman vuoden päästä summa voi olla jo yli kaksinkertainen.

Pääekonomisti Brotherus ehdottaa, että ihmiset voisivat laittaa ylimääräisen satasen talteen jo nyt – niin sanotusti pahan päivän varalle.

– Kotitalous voi konkreettisesti miettiä, että jos nykyisestä kulutuksesta pitäisi saada sata euroa pois, miten siihen pystyy sopeutumaan.

Toisaalta Hypon talouskatsauksessa arvioidaan, että koronnostot saattavat lykkääntyä, jos kauppasota laajenee tai Italian pankkisektori joutuu syvempiin ongelmiin.

Työllisyystavoite täyttyy?

Asuntolainaluotottajan mukaan hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta näyttää nykyvauhdilla toteutuvan loppuvuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi viime viikolla, että tavoitteeseen päästäisiin vasta ensi vuonna.

Joka tapauksessa Suomi jää työllisyysasteessa edelleen alle pohjoismaisen tason. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on esittänyt, että seuraavan hallituskauden tavoitteeksi pitäisi asettaa 75 prosentin työllisyysaste, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan turvata.

– Ilman uusia työmarkkinauudistuksia työllisyysaste ei nouse Ruotsin ja Tanskan yli 75 prosentin lukemiin, Hypon perjantaina julkistamassa talouskatsauksessa arvioidaan.

STT

