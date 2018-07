IMF varoittaa: Kauppakiistat voivat haitata talouskasvua

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennakoi maailman talouskasvun jatkuvan vahvana tänä vuonna, mutta kiristyvät kauppakiistat ovat vakava uhka. IMF ennustaa tälle ja ensi vuodelle 3,9 prosentin talouskasvua maailmanlaajuisesti. Luku voi jäädä puolta prosenttiyksikköä pienemmäksi, jos uhkaukset uusista tulleista toteutuvat.

IMF on laskenut Saksan ja Ranskan talouskasvua koskevia ennusteita 0,3 prosenttiyksiköllä edellisestä raportistaan, joka julkaistiin huhtikuussa. Yhdysvalloille IMF ennustaa 2,9 prosentin kasvutahtia ja Kiinalle 6,6 prosenttia. Luvut ovat samat kuin huhtikuussa.

– Meneillään olevat jännitteet kauppasuhteissa voivat haitata luottamusta, arvopapereiden hintoja ja investointeja. Tämä on lähiaikojen suurin uhka kansainväliselle talouskasvulle, sanoi IMF:n pääekonomisti Maurice Obstfeld.

Presidentti Donald Trump on määrännyt Kiinasta tulevalle tuonnille tulleja 34 miljardin dollarin arvosta. Seuraavat tullit koskisivat 200 miljardin dollarin arvoista tuontia ja astuisivat voimaan syyskuussa. Lisäksi Yhdysvallat on määrännyt tuontitulleja alumiinille ja teräkselle, jotka koskevat myös keskeisten liittolaisten tuotantoa.

Kiina on vastannut määräämällä amerikkalaistuonnille vastaavat tullit, ja samoin ovat toimineet muun muassa EU, Kanada ja Meksiko.

– Korkeammat kaupan esteet nostaisivat kaupankäynnin kohteena olevat tuotteiden hintoja, häiritsisivät maailmanlaajuisia toimitusketjuja ja hidastaisivat uuden teknologian leviämistä, minkä seurauksena tuottavuus laskee, IMF totesi katsauksessaan.

STT

Kuvat: