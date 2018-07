IS: Turkuun ilmestyi lentokone Yhdysvaltain tunnuksin

Turun lentoasemalle laskeutui tiistaina alkuillasta Yhdysvaltain tunnuksilla varustettu lentokone, kertoi Ilta-Sanomat.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on sovittu tapaavan Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta. Turun lähistöllä Naantalissa sijaitsee Suomen presidentin kesäasunto Kultaranta, jota on spekuloitu yhdeksi mahdolliseksi vierailuun liittyväksi tapaamispaikaksi.

Suurvaltajohtajien on määrä tavata Suomen-vierailullaan myös presidentti Sauli Niinistö.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapui sunnuntaina kaksi vastaavanlaista, Yhdysvaltain tunnuksilla varustettua lentokonetta.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005742774.html

STT

