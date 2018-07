Isoveli Ranska yrittää jalkapallon MM-välierässä katkaista pikkuveli Belgian voittokulun

Belgian jalkapallomaajoukkue elää suurta aikaansa Eden Hazardin, Romelu Lukakun, Kevin De Bruynen, Marouane Fellainin, Vincent Kompanyn, Thibaut Courtoisin ja kumppanien johdolla.

Lukaku on viimeistellyt Venäjällä pelattavissa MM-kilpailuissa neljä maalia ja taistelee vielä maalikuninkuudesta Englannin Harry Kanea vastaan. Kanella on kuusi täysosumaa. Tänään Belgia mittaa osaamisensa Ranskaa vastaan MM-välierässä.

Ranskan pelaajista maalinteon saralla ovat ahkerimmin kunnostautuneet Antoine Griezmann ja Kylian Mbappe, joilla kummallakin on kolme osumaa.

Henkilökohtaisen kunnian sijaan pelaajien ajatuksen ovat tiukasti joukkueena menestymisessä. Moni arvelee Belgian kultaisen sukupolven menestysoven sulkeutuvan, mikäli paikka MM-finaaliin ei nyt aukea. Kaksi edellistä arvoturnausta päättyivät tappioihin puolivälierissä.

Belgian 32 vuoden odotus

Ranskan pelaajarunko pääsi menestyksen makuun kahden vuoden takaisissa EM-kotikisoissa, kun osaaminen riitti toiselle sijalle saakka. MM-kilpailuissa Ranska ylsi finaaliin viimeksi 12 ja mestariksi 20 vuotta sitten.

Noiden kertojen lisäksi Ranska pelasi MM-välierässä 1958, 1982 ja 1986. Belgian toistaiseksi ainoa MM-välierä on vuodelta 1986, jolloin se päätyi häviön jälkeen pronssiotteluun. Vastustaja oli isoveli Ranska, joka vei himmeimmän mitalin pikkuveljen käsistä jatkoajan päätteeksi.

Venäjällä Belgia on voittanut kaikki ottelunsa. Ranska pelasi alkusarjassa yhden tasapelin, mutta muut ottelunsa se on voittanut. Neljännesvälierässä Ranska kukisti Argentiinan 4-3 ja puolivälierässä Uruguayn 2-0. Belgia kukisti Japanin 3-2 ja Brasilian 2-1.

Brasiliaa vastaan Belgia oli avausjaksolla erittäin aktiivinen, ja leveä hyökkäyskalusto loi paikat useampaankin kuin kahteen maaliin. Myös välierässä terävä alku voisi olla tie voittoon. Ranskalla riittää kuitenkin vastaiskuvoimaa, jos Belgia alkaa hyökätä yltiöpäisesti ja antaa tilaa vastustajalle.

Pietarissa pelattava ottelu alkaa kello 21 Suomen aikaa.

STT

Kuvat: