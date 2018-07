Itä vei pesäpallon miesten Itä-Länsi-voiton – Janne Kivipelto palkittiin kentän parhaana

Pesäpallon miesten Itä-Länsi-ottelu päättyi Joensuussa Idän 2-0 (4-1, 2-1) voittoon.

Kentän parhaana palkittiin Kouvolan Pallonlyöjien lukkari Janne Kivipelto, joka pelasi Idän joukkueessa.

Itä voitti miesten ottelussa Lännen nyt toista kertaa peräkkäin, ja se johtaa Länttä nyt voitoin 38-36. Kohtaamisista kymmenen on päättynyt tasapeliin.

Naisten ottelussa Länsi voitti lauantaina Idän joukkueen 2-1 (1-2, 4-3, 1-0).

Kun aikuisten lisäksi tyttöjen ja poikien sarjat lasketaan mukaan, Itä oli parempi voitoin 3-2.

Debytantti Kivipelto johti Idän voittoon

Idän lukkari Janne Kivipelto, 28, oli kuin kotonaan uransa ensimmäisessä arvo-ottelussa. Hän johti Idän toiseen peräkkäiseen voittoon. Alajärven Ankkureiden kasvatti Kivipelto on saanut uralleen ison nosteen, kun hän siirtyi viime kaudeksi Kouvolan Pallonlyöjien riveihin.

Kivipelto valittiin tämän kauden Itä-Länteen yleisöäänestyksen perusteella.

– Hienoa, että yleisö halusi minut Itä-Länteen. Fiilis on hyvä. Mukava voittaa, vaikka pisteitä ei jaeta eikä mitään muutakaan sellaista tärkeämpää. Aina kun pelataan, on mukava voittaa, sanoi Kivipelto.

Joensuun Kerubi-stadionilla miesten arvo-ottelua seurasi maksimimäärä katsojia eli 4 500.

– Oli mahtava tunnelma, mitä yleisöä katselin. Se oli hienon näköistä, kun katsomo oli täynnä yleisöä, Kivipelto hehkutti.

Kivipelto aloitti Idän lukkarina, mutta monet arvelivat tauolla Idän vaihtavan 22. Itä-Läntensä pelanneen Toni Kohosen Kivipellon tilalle. Idän yllätyksellistä ja hyvää peliä johtanut Matti Iivarinen päätti, että Idän selkeän avausjakson voiton jälkeen on turha tehdä mitään muutoksia koostumukseen. Länsi oli aika perusteellisesti köysissä koko ottelun. Siihen isoimmat tekijät olivat lukkari Kivipelto, ykkösvahti Sami Partanen ja linjassa isolla alueella touhunnut Mikko Kemppainen.

– Huippu-ukkoja. Tuli hyvää suorittamista melkein kaikilta. Itselleni jäi mieleen hienot ja tärkeät syöksykopit. Ne olivat tärkeitä, jotta vastustaja jäi vähälle tilannemäärälle, Kivipelto tuumasi.

Idän ryhmässä oli varsinaisesti vain yksi koppari, Tommi Mäentausta. Kuitenkin Anssi Lammila hoiteli kolmoskopparin tontin laadukkaasti.

– Lammila pelasi ihan hyvin ja haki monta syöksykoppia. Milloinkohan hän on viimeksi pelannut kopparina? Lammila osaa hoitaa senkin paikan.

”Mestaruus on ykkösasia”

Kivipelto on päässyt nauttimaan tällä kaudella KPL:n 15 ottelun voittoputkesta Superpesiksen piikkipaikalla.

– Kausi on mennyt hyvin tähän asti. Emme liikoja mieti edellisiä voittopelejä. Kohtuullisen hyvin olemme päässeet latautumaan uuteen peliin, mutta sen pitää jatkua syksyyn asti, Kivipelto sanoi.

Kivipelto pääsi viime kaudella vasta ensimmäisen kerran pudotuspeleihin, kun KPL sijoittui neljänneksi hävittyään pronssimitalit Joensuun Mailalle.

– Mukava on pelata lähtökohtaisesti mestaruudesta. Olemme tehneet syksystä asti töitä vain mestaruuden eteen. Nyt ei mitali tyydytä, sillä mestaruus on ykkösasia.

Janne Kivipellon isä Taavi Kivipelto on hyvin maineikas pesäpalloilija, sillä Taavi juhli Alajärven joukkueessa SM-kultaa peräkkäisinä vuosina

1988-89.

– Isän kautta lajikseni valikoitui pesis. Hän on ollut vahvasti mukana pienestä asti. Hän toimi valmentajana junnuissa monia vuosia. Hän on auttanut paljon, Janne Kivipelto kertoi.

STT

Kuvat: