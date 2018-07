Italialaismedia: Hetemaj’n Chievo vaarassa pullahtaa ulos Serie A:sta

Italian Serie A:ssa pelaavia Parmaa ja Chievoa uhkaa putoaminen pääsarjasta jo ennen kauden alkua, italialaismedia on uutisoinut viime päivinä.

Jalkapallon Serie A:han tulevaksi kaudeksi noussut Parma on epäillyn ottelumanipulaatiokohun keskellä, sillä joukkueessa pelaavien Emanuele Calaion ja Fabio Ceravolon väitetään lähettäneen Spezian pelaajille tekstiviestejä ennen nousun varmistanutta ottelua.

Italialaismediassa on esitetty väitteitä, että viesteissä olisi pyydetty vastustajan pelaajia olemaan yrittämättä ottelussa täysillä. Parma ja pelaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä minkäänlaiseen vilppiyritykseen.

Football Italia -sivuston mukaan oikeuden on määrä käsitellä tapausta tänään. Italian jalkapalloliitto saattaa mätkäistä Parmalle pisterangaistuksen, joka määrättäisiin takautuvasti viime kaudesta. Mikäli joukkueen pistepotti vähenee merkittävästi, se putoaa viime kauden sarjataulukossa alemmas ja menettää noususijansa.

Chievon johdon puolestaan epäillään käyneen pelaajakauppaa Cesenan kanssa summilla, jotka ylittävät moninkertaisesti pelaajien todellisen arvonsa. Syynä olisi ollut se, että seuran tulot näyttäisivät liigalisenssiä varten paremmilta.

Myös Chievon tapausta käsitellään oikeudessa.

Suomalaisjalkapalloilija Perparim Hetemaj edustaa Chievoa. Chievo säilyi viiden pisteen erolla pääsarjassa. Mikäli sitä rangaistaan tuntuvilla pistemenetyksillä, seuran Serie A -paikka on vaakalaudalla.

STT

