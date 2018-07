Jalkapallon tyttöpelaajien määrä on laskussa niin Salossa kuin koko Länsi-Suomen piirissä

Tyttö- ja naispelaajien määrä on lähtenyt laskuun niin Salossa kuin koko Palloliiton Länsi-Suomen piirissä.

Vielä vuonna 2013 salolaisseuroissa pelasi yhteensä 462 tyttö- tai naislisenssipelaajaa. Viime vuonna määrä putosi jo alle 400:n.

Suurin pudottaja on ykkösseura SalPa, joka on menettänyt 2010-luvun aikana peräti 40 prosenttia tyttö- ja naispelaajistaan. Samaan aikaan FC Halikko on kaksinkertaistanut tyttöpelaajamääränsä, joskin nekin ovat kääntyneet viime vuosina laskuun.

Lisäksi pelaajamäärien heilahteluja selittää kokonaisien ikäluokkien siirtyminen SalPasta FC Halikkoon sekä seurojen välisten niin sanottujen YJ-joukkueiden lisääntyminen.

– Valmentajia lähti pois tyttöfutiksesta ja sitä kautta tietotaito väheni radikaalisti. Meillä oli 2010-luvun alussa iso kasa tyttöpelaajia, joilla ei ollut enää paikkaa pelata. Koko paketti hajosi, SalPan valmennuspäällikkö Ilkka Virtanen muistelee.

Yhtä kaikki, salolaiset tytöt pelaavat vähemmän jalkapalloa kuin ennen. Salossa vain 6–7 prosenttia koko ikäluokan tytöistä pelaa jalkapalloa, kun esimerkiksi Paimiossa ja Raumalla lukema on yli 10 prosenttia. Esimerkiksi Paimion Hakassa pelaa enemmän tyttöjä kuin SalPassa, vaikka puhutaan selvästi pienemmästä seurasta ja kaupungista.

Lue lisää torstain lehdestä.