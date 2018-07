Belgia kukisti Japanin dramaattisten vaiheiden jälkeen 3-2

Monet uskoivat, ettei Japanilla ole Belgiaa vastaan mitään mahdollisuuksia MM-jalkapallon neljännesvälierissä. He olivat täysin väärässä.

Japani painoi Belgian ahdinkoon ja 0-2-tappioasemaan, mistä suuri ennakkosuosikki kampesi itsensä kuiville dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Rostovin ottelu tarjosi kaikkea, mitä jalkapallolta voi toivoa: komeita maaleja, yllätyksellisyyttä, hienon draamankaaren ja huikean loppuratkaisun.

Belgian 3-2-voittoon päättyneen kamppailun ratkaisi Nacer Chadli lisäajan neljännellä minuutilla. Osuma syntyi Belgian lähdettyä Japanin kulmapotkun jälkeen vastahyökkäykseen, jonka Chadli päätti suuriin maalijuhliin.

Japani voi poistua Venäjän MM-kisoista pää pystyssä. Vaikka Belgia hallitsi avauspuoliaikaa, Japani pysyi pelissä jopa yllättävän hyvin mukana.

Toiselle puoliajalle Japani tuli tuulispäänä. Se murjoi puoliajan alussa Belgian huteraa puolustusta ja teki kaksi maalia.

Genki Haraguchi laukoi 48. minuutilla takanurkkaan Japanin 1-0-johtomaalin. Heti perään Belgian Eden Hazard laukoi maalitolppaan. Japani iski nopeasti toisen osumansa, kun Takashi Inuin veto painui vastustamattomasti maaliin 52. minuutilla.

Belgia kohtaa kivikovan Brasilian

Belgia osoitti suuruutensa, sillä kahden maalin ahdingosta toipuminen on komea suoritus.

Jan Vertonghen puski kavennuksen 69. minuutilla ja vaihdosta kentälle tullut Marouane Fellaini tasoituksen viisi minuuttia myöhemmin.

Ottelun päätöshetkillä Japani haki kenties liian innokkaasti ratkaisua, ja se kostautui karmeimmalla mahdollisella tavalla, kun Chadli laukoi pallon verkkoon.

Belgia joutuu puolivälierissä kovaan testiin, sillä se kohtaa Brasilian. Maanantaina Meksikon voittanut Brasilia on turnauksen luultavasti suurin mestarisuosikki.

Belgialle puolivälieräpaikka on toinen peräkkäinen. Japanille pääsy kahdeksan parhaan joukkoon olisi ollut kautta aikain ensimmäinen miesten MM-kisoissa.

Belgian saldo Venäjän MM-kisoissa on tahraton, sillä se on voittanut kaikki neljä pelaamaansa ottelua.

STT

