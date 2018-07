Japanin kaatosateissa kuollut ainakin 122 ihmistä – kymmeniä yhä kateissa

Japanissa kaatosateiden aiheuttamien tulvien ja maanvyöryjen kuolonuhriluku on maan hallituksen mukaan noussut 122:een. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa, ja heidän löytymisensä elossa käy kaiken aikaa epätodennäköisemmäksi.

Lisää uhreja löytyi, kun sateet maanantaina hellittivät ja pelastustyöntekijät pääsivät etenemään aiemmin saavuttamattomissa olleille alueille.

Maanvyöryvaara jatkuu

Vaikka sade on lakannut, maanvyöryjen vaara ei ole väistynyt. Lisäksi huolta aiheuttaa lämpötilojen nousu, joka voi koetella kovasti hätämajoituksissa tai vahingoittuneissa taloissa majailevia selviytyjiä.

Pääministeri Shinzo Abe on perunut suunnitellun ulkomaanmatkansa, ja hänen odotetaan vierailevan loppuviikosta sen sijaan katastrofialueella.

Torstaina alkaneet ennätysmäiset sateet ovat koetelleet erityisesti Japanin keski- ja länsiosia. Kokonaisia kyliä jäi tulvaveden alle, ja maanvyöryt murskasivat taloja ja tuhosivat teitä.

Pelastustöihin on hälytetty yli 70 000 pelastustyöntekijää, poliisia ja sotilasta. Käytössä on myös 700 helikopteria.

STT

