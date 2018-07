Japanissa kaatosateiden aiheuttamien tulvien ja maanvyöryjen kuolonuhriluku on maan hallituksen mukaan noussut 122:een. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa.

Lisää uhreja löytyi, kun pelastustyöntekijät pääsivät etenemään aiemmin saavuttamattomissa olleille alueille.

Torstaista asti jatkuneet ennätysmäiset sateet ovat koetelleet erityisesti Japanin keski- ja länsiosia. Pelastustöihin on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita.

STT