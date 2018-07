Japanin katastrofihelteissä kuollut viikossa jo yli 60 ihmistä

Japania piinaava poikkeuksellinen helleaalto on aiheuttanut jo ainakin 65 ihmisen kuoleman yhden viikon aikana, maan viranomaiset kertovat. Sairaaloissa on helteen takia hoidettu yli 22 600:ta ihmistä viikon aikana.

Japanin ilmatieteenlaitos on luokitellut ennätyskovan helteen jo luonnonkatastrofiksi. Maanantaina Tokiossa mitattiin yli 40 asteen hellelukemia. Tiistaina lämpötilat pysyttelivät normaalin keskiarvon yläpuolella suurimmassa osassa maata.

Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilojen odotetaan pysyttelevän vähintään 35 asteessa suurimmassa osassa maata aina elokuun alkupuolelle asti.

Heinäkuun alusta laskien lämpöhalvaustapaukset ovat aiheuttaneet Japanissa 80 kuolemaa. Kuolleiden joukossa on ainakin yksi lapsi, 6-vuotias poika, joka menetti tajuntansa palattuaan kouluretkeltä.

Vain noin puolessa Japanin julkisista kouluista ja päiväkodeista on ilmastointi, ja maan hallitus on sanonut ryhtyvänsä toimiin lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hallituksen mukaan kaikkiin kouluihin pyritään saamaan ilmastointi ensikesään mennessä.

Hallitus harkitsee myös koululaisten kesälomien pidentämistä tänä vuonna helteen takia.

Japanin kesät ovat kuumia ja kosteita ja kuumuus aiheuttaa kuolemia vuosittain. Meneillään oleva helleaalto on kuitenkin poikkeuksellisen rankka.

Juuri ennen ennätyshelteitä Japanin keski- ja länsiosia koettelivat ennätykselliset rankkasateet. Tulvissa ja maanvyöryissä kuoli 220 ihmistä. Osa tulva-alueen ihmisistä asuu yhä väliaikaissuojissa tai vahingoittuneissa asumuksissa, mikä altistaa heidät helleaallolle tavallista pahemmin.

STT

Kuvat: