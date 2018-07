Japanin rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa kuollut yli 200 ihmistä

Japanin rankkasateiden aiheuttamassa tulvakatastrofissa kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan. Maan hallitus kertoi torstaina, että sateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut ainakin 201 ihmistä. Kyseessä on tuhoisin sään aiheuttama katastrofi Japanissa yli 30 vuoteen.

Pelastusoperaatiot ja jälkiraivaustyöt tulva-alueilla jatkuvat yhä. Uhrimäärä saattaa kasvaa vielä kymmenillä, sillä kateissa pelätään olevan noin 60 ihmistä, joiden selviytymistä pidetään epätodennäköisenä.

– Kriittiset 72 tuntia ovat ohitse, mutta jatkamme silti eloonjääneiden etsintää, kertoi pahasta tulvinnasta kärsineen Okayaman prefektuurin virkamies Mutsunari Imawaka.

Hallitusta kritisoitu

Yksinään Okayaman alueella kateissa on vähintään 18 ihmistä. Kadonneiden etsintätöihin osallistuu tuhansia ihmisiä.

Tulvakatastrofin tuhoisuus ja kuolonuhrien suuri määrä on herättänyt kritiikkiä Japanin viranomaisia kohtaan.

– Viime vuosina rankkasateiden aiheuttamat vahingot ovat olleet huomattavasti edellisvuosia suurempia. Meidän on arvioitava uudelleen, mitä hallitus voi tehdä riskien vähentämiseksi, Japanin hallituksen tiedottaja sanoi.

Okayaman tulva-alueilla vieraillut pääministeri Shinzo Abe on torjunut hallituksen vastaisen kritiikin.

– Olemme tehneet parhaamme katastrofin alusta lähtien, Abe sanoi paikallismedian mukaan.

Torstaina pääministeri vakuutti ohjaavansa lisäapua alueelle ja kertoi hallituksen hankkineen 71 000 tilapäistä asuntoa tulva-alueelta evakuoiduille.

STT

Kuvat: