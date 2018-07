Japanissa kaatosateiden takia kuollut ainakin 44 ihmistä – useita on myös kateissa

Japanissa ainakin 44 ihmistä on kuollut kaatosateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä, kertovat paikallisviranomaiset. Tuoreimpien viranomaistietojen mukaan 21 ihmistä on myös kateissa. Paikallismedia on puolestaan kertonut, että kuolonuhreja on arviolta 50, minkä lisäksi kymmeniä ihmisiä on kateissa.

Satojen ihmisten on kerrottu myös loukkaantuneen ja kymmeniä koteja on tuhoutunut täysin.

Ennätysmäiset sateet ovat koetelleet saarivaltion keski- ja länsiosia. Pelastustöihin on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita. Yli kahdelle miljoonalle ihmiselle on annettu evakuointimääräys.

Sadevedet ovat myös vallanneet kokonaan joitakin kyliä, joiden asukkaat ovat kiivenneet katoille turvaan odottamaan apua.

