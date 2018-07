Jari Aarnio tänään tutkintavankeuteen tai vapaaksi

Viranomaisten pitää tänään päättää, vaaditaanko Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vangittavaksi. Aarnion epäillään tienneen etukäteen vuonna 2003 tapahtuneesta palkkamurhasta, mutta jättäneen sen estämättä.

Aarnio on ollut pidätettynä. Jos häntä vaaditaan vangittavaksi, vangitsemisvaatimus on esitettävä viimeistään tänään.

Toinen jutussa epäilty on entinen jengijohtaja Keijo Vilhunen. Poliisi vaati eilen häntä vangittavaksi, mutta käräjäoikeuden mukaan riittäviä perusteita vangitsemiselle ei ole. Vilhusta epäillään kuitenkin poliisin mukaan edelleen rikoksesta ja hänen kuulustelujaan jatketaan.

STT