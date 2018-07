Tutkinnanjohtaja ei hae Jari Aarniota vangittavaksi vanhan palkkamurhajutun vuoksi – epäillään yhä rikoksesta

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio pääsee vapaaksi. Tutkinnanjohtaja ei aio vaatia häntä vangittavaksi.

Aarniota epäillään kuitenkin yhä rikoksesta. Epäilyt liittyvät vuonna 2003 tapahtuneeseen palkkamurhaan. Aarnion epäillään tienneen etukäteen murhasta, mutta jättäneen sen estämättä.

Murhasta tuomittiin aikanaan kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja. Murhattu ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal oli vienyt kaveriltaan rahaa Tukholman Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista, päässyt todistajansuojeluohjelmaan ja irrottautunut siitä.

Toinen jutussa epäilty on entinen jengijohtaja Keijo Vilhunen. Poliisi vaati eilen häntä vangittavaksi, mutta käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen. Vilhusta epäillään yhä osallisuudesta murhaan.

”Aarnion käsityksenä on, että tiedossa ei ole ollut mitään yksittäistä seikkaa, johon poliisi olisi voinut puuttua”

Poliisirikoshaaran tutkinnanjohtaja Jukka Haavisto sanoo, että teki ratkaisun Aarnion asiasta materiaaliin perehtymisen perusteella. Hän sanoo kuitenkin, että poliisirikoshaara on Vilhusen rikosepäilystä itsenäinen asia.

Asianajaja Riitta Leppiniemi kertoi keskiviikkona Aarnion käsityksen asiasta. Tämän mukaan rikos ei ollut poliisin estettävissä.

– Aarnion käsityksenä on, että tiedossa ei ole ollut mitään yksittäistä seikkaa, johon poliisi olisi voinut puuttua, Leppiniemi sanoi.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman ei halunnut kommentoida asiaa Vilhusen vangitsemisistunnon jälkeen.

Aarniolla ja Vilhusella on 10 vuoden käräjätuomio muun muassa törkeistä huumerikoksista. He hakevat parhaillaan hovioikeudessa muutosta tuomioon.

Aarniolla on myös kolmen vuoden lainvoimainen tuomio seurantalaiteyhtiön haarasta. Oikeus totesi, että Aarnio omisti samaan aikaan seurantalaiteyhtiö Trevocia ja työskenteli sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa. Omistusjärjestelyt olivat salattuja ja yhtiötä omisti myös Vilhunen.

STT

