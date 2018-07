Jarkko Putkonen astuu seuraavan kerran kehään syyskuussa

Salolainen ammattilaisnyrkkeilijä Jarkko Putkonen ottelee seuraavan kerran syyskuussa. Asian vahvisti Putkosen manageri ja matchmaker Petri Paimander.

– Tällä hetkellä vertailemme useampaa eri tarjousta. Kahden viikon sisällä tiedetään enemmän, Paimander kertoi.

Sekään ei ole Paimanderin mukaan vielä selvää, otteleeko Putkonen Suomen rajojen sisä- vai ulkopuolella. Putkosen edellinen ottelu oli 30. maaliskuuta Pariisissa, jossa hän hävisi edelleen tappiottomalle ranskalaiselle Yazid Amgharille teknisellä tyrmäyksellä.

34-vuotias Putkonen on otellut vuonna 2011 alkaneella ammattilaisurallaan yhteensä 21 ottelua eli keskimäärin kolme vuodessa. Putkonen on voittanut otteluista 15 ja hävinnyt neljä. Kaksi otteluista on päättynyt ratkaisemattomaan.