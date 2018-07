Järvet erittäin lämpimiä, vedenpintojen lasku jatkuu

Järvivedet ovat erittäin lämpimiä. Jaakonpäivänä keskiviikkona vesi oli maan etelä- ja keskiosassa ja Kainuussa yleisesti 22-26-asteista. Lapissa mitattiin yleisesti 19-24 astetta, ilmoitti Suomen ympäristökeskus (Syke).

Jaakonpäivän pintaveden lämpöennätyksiä rikottiin noin puolella Syken havaintopaikoista.

Järvien vedenpintojen lasku jatkuu edelleen. Järvi-Suomea lukuun ottamatta järvien vedenkorkeudet ovat hieman ajankohdan keskitasojensa alapuolella.

Jokien virtaamat ovat edelleen pieniä, Pohjois-Pohjanmaalla paikoin ajankohtaan nähden ennätyksellisen pieniä. Virtaamat pysyvät niukkoina, koska merkittäviä sateita ei ole tulossa.

Hellevaroitus edelleen voimassa lähes koko maassa

Hellevaroitus on edelleen voimassa isossa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos.

Erittäin tukalan helteen varoitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla.

Tukalasta helteestä varoitetaan puolestaan muuta Suomea aina Kuusamon korkeuksille asti.

Osaan Pohjois-Suomea on puolestaan luvassa rajuja ukkosia. Ilmatieteen laitoksen mukaan iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.

Ukkosvaroitus koskee Savukoskea, Pelkosenniemeä, Sallaa, Kemijärveä, Rovaniemeä, Posiota, Ranuaa, Kuusamoa, Taivalkoskea, Pudasjärveä ja Kainuuta.

Lisäksi metsäpalovaroituksia on edelleen voimassa etelässä ja maan länsiosassa.

STT

Kuvat: