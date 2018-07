Jo kolme viidestä hiv-tartuntaa kantavasta saa lääkehoitoa

Maailmanlaajuisesti jo kolme viidestä hi-virustartuntaa kantavasta ihmisestä saa lääkehoitoa, joka ehkäisee immuunikatotauti aidsin puhkeamisen. Lääkkeitä saa noin 21,7 miljoonaa ihmistä ympäri maailman.

Määrä käy ilmi YK:n Unaids-järjestön keskiviikkona julkaistuista tiedoista. Yhteensä virusta kantavia ihmisiä on maailmalla 36,9 miljoonaa.

Tartunnan on saanut lähes 80 miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun ensimmäiset hiv- ja aids-tapaukset havaittiin 1980-luvulla. Virukseen on kuollut 35,4 miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2017 uusia tartuntoja oli 1,8 miljoonaa. Lääkehoidolla estetään virusten lisääntyminen elimistössä, jolloin potilas voi elää tartunnasta huolimatta terveen elämän. Lääkitys ei kuitenkaan tuhoa virusta kokonaan.

STT

