Joensuun puukotuksista epäillyt saatiin kiinni Jyväskylässä – liikkuivat anastetulla pakettiautolla

Joensuun puukotuksista epäillyt kaksi miestä on saatu kiinni Jyväskylässä varhain tänä aamuna, kertoo Itä-Suomen poliisi. Epäillyt olivat liikkeellä Venäjän rekisterissä olevalla pakettiautolla, joka oli anastettu Kontiolahden Kontioniemestä.

Puukotuksen uhreiksi joutui kolme ihmistä perjantain vastaisena yönä Joensuun keskustassa sijaitsevassa ravintolassa. Puukotettujen vammat ovat poliisin mukaan vakavia.

Poliisi on aiemmin kertonut, että tapahtumat saivat alkunsa välienselvittelystä yökerhon tupakkakopissa kello kahden aikaan yöllä. Paikalle tuli kaksi järjestyksenvalvojaa, joista toinen loukkaantui puukotuksessa vakavasti. Myös kaksi muuta miestä loukkaantui vakavasti.

Kiinni otettuja epäillään kolmesta tapon yrityksestä. Molemmilla on poliisin mukaan tilillään aiempia väkivaltarikoksia. He ovat kotoisin Joensuun seudulta.

STT

Kuvat: