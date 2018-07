Joensuun yökerhopuukotuksesta epäillyt miehet on vangittu

Kaksi Joensuun perjantaiöisistä yökerhopuukotuksista epäiltyä 20-vuotiasta miestä on vangittu, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand.

Vuonna 1998 syntynyttä miestä epäillään kahdesta ja 1997 syntynyttä miestä kolmesta tapon yrityksestä.

Kaikki kolme miesuhria on poliisin mukaan leikattu Pohjois-Karjalan keskussairaalassa eikä heillä ole hengenvaaraa. Uhrit ovat syntyneet vuosina 1989, 2000 ja 1995.

Vangitut miehet ovat olleet tähän asti suoritetuissa kuulusteluissa poliisin mukaan vaitonaisia tapahtumista. Wetterstrandin mukaan miehet eivät ole vastanneet kysymyksiin tapahtuneen syistä eivätkä liioin kiistäneet tai myöntäneet tekoaan.

Tapahtuneen tutkinta jatkuun muun muassa silminnäkijöiden kuulemisella.

– Niitä on jonkun verran tekemättä. Ravintolassa on ollut paljon asiakkaita, Wetterstrand sanoo.

Lisäksi yhtä vangittujen kanssa samaan seurueeseen kuulunutta miestä epäillään pahoinpitelystä. Mies on jo vapautettu. Epäilty pahoinpitely tapahtui samassa välikohtauksessa kuin puukotuskin.

Puukotukset tapahtuivat yökerho Ilonan tupakkakopissa Joensuun keskustassa. Epäillyt miehet pakenivat varastetulla pakettiautolla, ja heidät saatiin lauantaiaamuna kiinni Jyväskylästä. Miehillä on aiempaa väkivaltarikostaustaa.

Wetterstrandin mukaan miehet olivat olleet ravintolassa jo jonkin aikaa ennen kuin välienselvittely alkoi. He tunsivat yhden uhreista entuudestaan. Toinen uhreista oli järjestyksenvalvoja ja kolmas entuudestaan epäillyille tuntematon mies.

STT

Kuvat: