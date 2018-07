Joensuussa puukotettiin kolmea ravintolassa – poliisi etsii kahta miestä

Joensuun keskustassa sijaitsevassa ravintolassa puukotettiin yöllä kolmea ihmistä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Puukotetut on viety poliisin mukaan sairaalahoitoon. Poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että kaikki uhrit ovat saaneet vakavia vammoja.

Poliisi etsii tapahtumaan liittyen kahta paikalta paennutta miestä. Toinen poliisin tavoittelemista miehistä on hoikka ja siilitukkainen. Yllään hänellä oli valkoinen t-paita, farkkushortsit ja tennarit.

Toinen miehistä on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevampi ja pukeutunut vihreään kauluspaitaan, lippalakkiin sekä tummiin, polvipituisiin housuihin ja tennareihin.

Kumpikin miehistä on poliisin mukaan noin 175-180 senttiä pitkä.

Poliisi sai tiedon tapahtuneesta hieman kello kahden jälkeen perjantaiaamuna.

Havainnot miehistä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

STT