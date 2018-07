Joutsenet siipirikkoina illan kärkiotteluun – kiitos TPS:n pelikieltojen

SalPa lähtee maanantaina Länsi-Porissa Musassa pelattavaan jalkapallon Kakkosen B-lohkon absoluuttiseen kärkiotteluun pahasti siipirikkoisena.

Pahimman takaiskun syy on yhteistyöseura TPS:n pelikielto-ongelmat. Samaan aikaan MuSa–SalPan kanssa Kupittaalla pelataan Veikkausliigan ottelu TPS–Ilves. TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen tarvitsee kokoonpanoonsa koko SalPassa pelanneen kolmikon Otto Schultz–Joakim Latonen–Juho Montola.

”Joutsenilta” ovat sivussa myös pitkäaikaispotilaat Santeri Peltola, Waltteri Peltola ja Elmo Heinonen. Lisäksi Jami Siirtolan ja Niko Leskelän pelikunto on arvoitus.

Sunnuntaina SalPa harjoitteli Urheilupuistossa 15 kenttäpelaajan ja kahden maalivahdin voimin. Akuuttia pelaajapulaa SalPalla ei sentään ole, vaikka vaihtopenkki jääkin illan ottelussa normaalia kapeammaksi.

Maanantai-illan ottelussa panoksena on B-lohkon kärkipaikka.

Vain yhden ottelun 13:sta hävinnyt SalPa johtaa lohkoa pisteen erolla ennen MuSaa. Vaikka panos on kova, tänään ei voi tapahtua mitään peruuttamatonta. Kakkosen kolmesta lohkosta nousukarsintaan selviää lohkovoittajien lisäksi paras lohkokakkonen, jolla paikalla on tällä hetkellä juuri MuSa. SalPalla on lisäksi tukeva kuuden pisteen etumatka lohkon ykkössuosikkiin GrIFK:hon.

SalPa viettää harvinaista kahden ottelun viikkoa. Sunnuntaina joukkue kohtaa Urheilupuistossa FC Kiffenin. Myös TPS:llä on sunnuntaina oma ottelu Kuopiossa, joten SalPa ei saa välttämättä tuohonkaan otteluun liiga-apuja.

Kakkosen B-lohkoa MuSa–SalPa Musan Wembleyllä maanantaina kello 18.30.